El Consell Comarcal del Berguedà ha adjudicat en els darrers dies les obres de transformació del bosquet de Cal Pons de Puig-reig. El cost dels treballs és de 64.040,72 euros, que aniran a càrrec de l’empresa anoienca Moix, Serveis i Obres S.L. És un projecte finançat pels ajuts europeus FEDER per impulsar el patrimoni de la Via Blava del Berguedà.

Les millores i reformes paisatgístiques als jardins de Cal Pons es porten a terme en un àmbit de 30.500 m2, la major part coberta de bosc i antics espais enjardinats.

Concretament, consisteixen en treballs de desbrossament de vegetació arbustiva, tala selectiva d’arbrat i eliminació d’espècies invasores; consolidació del ferm dels corriols, asfaltatge del camí d’accés i creació d’una petita placeta com a aparcament. També s’instal·laran bancs i jocs infantils i la pertinent senyalització d’interpretació. L’objectiu final d’aquestes intervencions és arranjar l’espai patrimonial per potenciar el seu ús social, econòmic, cultural, d’oci i turístic.

Aquesta no és l’única actuació que el consistori ha previst en el pressupost d’aquest any a la colònia de Cal Pons. També s’hi inclou l’ampliació de l’enllumenat, la segona fase de la rehabilitació de la Torre Nova de Cal Pons i la rehabilitació i condicionament de l’edifici del Batan i les Cardes com a centre d’entitats. Totes aquestes obres són licitades pel Consell Comarcal en el marc d’una sèrie d’actuacions en les colònies del Llobregat.