L’Ajuntament de Berga està portant a terme obres de reparació de diversos camins d’accés a Queralt, especialment al tram de la drecera entre les capelles de Sant Jaume i dels Dolors, el més afectat per les esllavissades. També s’actua al camí de ronda del Santuari, al pati dels Castanyers, a les escales que condueixen de l’aparcament al Santuari.

Durant la realització dels treballs seguiran tallats part del camí de ronda del Santuari per la banda del solei i la drecera que uneix Fumanya amb el Santuari. Les vies alternatives per accedir a peu fins a Queralt seran a través del camí de l’obaga, per Sant Pere de Madrona o pel camí de Garreta. La durada màxima prevista dels treballs és de 6 setmanes, fins a finals d’octubre, en funció de les condicions meteorològiques.

Sanejament de camins i purga de roques

La reparació dels camins arriba després que a finals d’agost una empresa especialitzada dugués a terme un sanejament i purga de roques als vessants propers a la drecera i al camí de Ronda, ja que l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya havia determinat les actuacions necessàries per millorar la seguretat. Les feines van implicar també la consolidació d’una falca rocosa situada sobre la Capella de Sant Jaume, on resta pendent fer una nova actuació per assegurar una roca inestable que es va detectar durant les feines, fet que aconsella mantenir tallat el camí fins aleshores.

Actuació subvencionada pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024

Aquesta actuació tindrà un cost de 47.120,64 € i està subvencionada en un 70% pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024, del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, pel qual l’Ajuntament de Berga va obtenir una subvenció de 220.931,48 €.