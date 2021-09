El Cementiri Municipal de Gironella inaugurarà demà a les 19 h un arbre dels records en memòria dels nadons que no han superat l’etapa gestacional o que han perdut la vida pocs dies després de néixer.

Fins ara, les famílies no disposaven de cap espai de record al cementiri, i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Gironella, des de l’Associació Little Stars han impulsat la iniciativa. En aquest espai, hi haurà un ametller, una placa commemorativa i bancs.

A la inauguració de l’espai de dol, hi assistirà personal de l’àmbit sanitari, representació de l’Ajuntament de Gironella i els membres fundadors de l’Associació Little Stars. Al final es farà una enlairada de globus.