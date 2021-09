El Berguedà ha produït 11 metres cúbics d’adob a través del mig centenar de compostadors comunitaris i de càmpings, restaurants i escoles de la comarca, el 2020. Aquest compost l’han utilitzat els mateixos usuaris que composten o bé els respectius ajuntaments per a ús públic. El compostatge és l’única via de gestió de la fracció orgànica de municipis berguedans com Montmajor, Borredà, La Nou, Vallcebre, Saldes, Gósol i Castellar de n’Hug.

El compostatge de matèria orgànica al Berguedà es va iniciar l’any 2010. Consisteix en dipositar matèria orgànica en uns compostadors (unes caixes de color verd) perquè es descompongui i es converteixi en adob per la terra. Periòdicament s’ha de remoure la matèria orgànica i airejar-la per afavorir la descomposició de les restes de menjar o vegetals que s’hi poden dipositar.

Actualment hi ha 36 compostadors comunitaris instal·lats a set municipis berguedans: Montmajor, Borredà, La Nou, Vallcebre Saldes, Gósol, Castellar de n’Hug. Estan col·locats al costat dels contenidors i els veïns hi poden abocar la matèria orgànica. Quan ja és adob, el poden fer servir per a les seves plantes, horts. A més, també hi ha una dotzena més de compostadors ubicats en establiments com càmpings, restaurants i també escoles. En aquest darrer cas, els centres solen lliurar l’adob generat als nens.

Es triga més de mig any a obtenir compost, aproximadament. A la primavera i a la tardor, les persones encarregades de la gestió dels compostadors (compostaires) en fan el garbellat. Aquesta operació consisteix en retirar el compost que ja estigui madur i hagi esdevingut adob. El compost es deixa en unes saques grans al costat dels compostadors amb un cartell que explica què és perquè l’utilitzin aquelles persones que han fet aportacions al compostador. A les escoles, solen fer bossetes perquè els nens se l’emportin a casa.

Els beneficis del compostatge

El compostatge de la matèria orgànica té diferents beneficis. A nivell medi ambiental comporta reduïr el nombre de tones que van a parar a l’abocador i s’allarga de vida útil d’aquesta infraestructura. També es redueixen les emissions de gasos d’efecte hivernacle que es generen quan la matèria orgànica va a parar als abocadors. A més, suposa estalviar en els costos de la gestió de residus a més d’obtenir recursos (el compost) a partir de residus (restes de menjar i vegetals) fomentant l’economia circular. Igualment es disposa d’adob orgànic de forma gratuïta.

Evolució del servei

Entre 2010-2012 es va implantar el compostatge domèstic donant a les famílies que ho van sol·licitar compostadors. I alhora es van instal·lar compostadors comunitaris en alguns municipis petits, alguns dels quals encara són en funcionament. L’any 2014 es va impulsar el compostatge en altres nous domicilis mitjançant l’entrega de compostadors, ampliant així el nombre de compostaires a la comarca. I el 2017 es va fer un projecte per dur el compostatge a algunes instal·lacions turístiques particulars, com ara els càmpings i les cases de turisme rural, i també un de rotatori al centre de Camadoca. Ara, també se n'han instal·lat als terrenys d’acampada de Sant Joan de l’Avellanet i Riugrèixer, a Bagà.