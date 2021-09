El Santuari de Queralt, en el context de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt, va viure aquest dimecres un emotiu acte de record a les víctimes de la covid-19 a la comarca. Pels volts de la una del migdia, unes 320 orenetes de paper aproximadament- que en principi representaven les persones que han perdut la vida- van enlairar-se al cel d’un dels indrets més estimats pels berguedans. Segons fonts de l’organització, però, algunes orenetes també corresponien a morts per causes alienes a la covid-19.

Un globus de làtex contenia en el seu interior les orenetes de paper, i a la part de sota tenia la figura d’una oreneta gran de cartó ploma -on finalment també s’hi van col·locar les orenetes petites. Tot just 10 minuts després de la missa solemne de la gala, davant de la mateixa església es va portar a terme l’acció enmig de persones emocionades i amb llàgrimes als ulls, i d’altres es van quedar contemplant com el globus anava guanyant altitud fins que ja era impossible d’identificar.

Josep Hontangas, president de l’Associació de Radioaficionats del Berguedà RadioClub La Baells, va explicar a Regió7 que es va acabar escollint l’indret de la plaça de l’Església per qüestions logístiques, tot i que en un principi s’havien previst d’altres ubicacions.

A més, abans de l’enlairament del globus també estava prevista una presentació de l’acte per part del periodista Fermí Riu i l’escolta del Cant dels Ocells. Aquestes accions es van acabar realitzant just després del llançament. En aquest sentit, Hontangas va apuntar que quan el globus ja estava inflat bufava vent, i que hi havia el risc que acabés picant contra l’església.

Tot i aquests aspectes sobrevinguts, Hontangas ha fet una valoració molt positiva de l’acte per les emocions que ha causat entre els assistents. Fins i tot, comenta que «alguns familiars m’han abraçat d’emoció» en l’instant de l’enlairament.

Una altra acció paral·lela que s’ha realitzat, amb la mirada atenta dels capitans però amb menys presència de públic, és la plantada d’un cirerer en record a les mateixes víctimes al pla de damunt del Santuari.

També es va explicar l’acció que es portarà a terme als «Centros odontológicos Virgen de Queralt» de Matorín (Venezuela), Xile, Uruguai, Portugal i Senegal. En aquestes consultes es realitzen neteges bucals gratuïtes durant tota la jornada. Per concloure l’acte, FORMAT 3 va oferir una breu actuació musical.

El globus va tardar aproximadament uns 98 minuts a assolir la màxima alçada. Aleshores, va esclatar i les orenetes es van escampar i desintegrar per l’aire. En les properes hores, el grup de Radioaficionats preveu recuperar l’oreneta gran amb un paracaigudes, ja que hi va instal·lar un localitzador per saber el punt exacte on ha caigut.

Segons ha pogut saber Regió7, l’oreneta es troba enmig de les serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt, entre les comarques d’Osona, el Ripollès i la Garrotxa. L’element hauria arribat a aquesta ubicació a causa de l’orientació del vent. D’altra banda, l’oreneta també comptava amb una webcam, que s’espera que hagi gravat l’instant de l’enlairament.

Aquest homenatge ha estat organitzat per Òmnium Cultural del Berguedà, la Junta de Queralt i El grup de radioaficionats del Berguedà, amb la col·laboració de diferents entitats com ara la Penya Boletaire de Berga, Protecció Civil, Visual Retolació, Grup Horitzó, LABDOO, Goufone, Selvamar noticias, «Centros Odontológicos Virgen de Queralt», l’Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà. La despesa de la iniciativa l’han assumit les mateixes entitats organitzadores, amb la col·laboració de l’administració local i comarcal.