El regidor d’ERC a l’Ajuntament de Berga, Ramon Camps, passa a tenir un 33% dedicació -fins ara no en tenia- i cobrarà la retribució proporcional a aquesta dedicació, de més de 10.000 euros anuals bruts. Aquesta mesura s’ha aprovat en el ple ordinari del mes de setembre amb els vots a favor de l’equip de govern i el PSC i l’abstenció de Junts per Berga.

Camps ocupa una àrea de nova creació, la de Municipalitzacions, que a hores d’ara treballa en projectes de llarg recorregut com el de remunicipalitzar la gestió de l’aigua. En aquest sentit, convé esmentar que el juny de l’any que ve finalitza l’externalització del servei d’aigua a l’empresa AGBAR.

Amb la retribució de Ramon Camps i la del nou regidor Andreu Comas, el govern de la CUP i ERC incrementa uns 5.000 euros aproximadament la despesa en el capítol de remuneracions dels regidors respecte a abans del nomenament d’Ivan Sànchez com a nou alcalde.

Tot i això, s’ha de tenir en compte que tant Camps com la també regidora dels republicans, Dolors Tous, remuneració deixaran de percebre la retribució per assistir als plens i als òrgans col·legiats. Per tant, Tous es quedarà sense cap compensació econòmica tot i ostentar la carpeta de Societat Inclusiva i Gent Gran.

L’alcalde de la ciutat, Ivan Sanchez, va posar èmfasi en que la suma de les retribucions de l’equip de govern no serà major per la circumstància ja exposada anteriorment. «Si els costos haguessin pujat estaríem disposats a baixar-nos el sou», va assegurar Sànchez.