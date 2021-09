Per viure intensament el període de tardor, l’Ajuntament de Berga ha promogut l’organització d’un concurs d’aparadors adreçat als establiments comercials de la ciutat per tal que puguin recrear, ambientar i integrar els elements característics d’aquesta estació als comerços berguedans.

L’objectiu del certamen és dinamitzar el comerç local en el marc de dues de les fires de tardor que acull la ciutat, la Fira de Santa Tecla i la Berga Bolet, tenint en compte que aquests dos esdeveniments atrauen visitants. La iniciativa està impulsada per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga i compta amb la col·laboració de l’entitat Bergacomercial.

El concurs es titula «La tardor: època de recol·lecció» i es portarà a terme del 13 de setembre al 18 d’octubre. Els comerços hauran de decorar els aparadors amb elements relacionats amb la temàtica del concurs.

El concurs d’aparadors de tardor tindrà dos premis. D’una banda, hi haurà un premi de 500 € atorgat per un jurat qualificador format pel dissenyador dels elements comunicatius del concurs, Toni Llargués, el president de la Penya Boletaire, Ramon Minoves i la regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà. El segon premi tindrà un valor econòmic de 200 € i serà concedit per votació popular.

Poden participar-hi tots els establiments comercials i de serveis del municipi que tinguin aparador en locals de baixos comercials. Si una persona disposa de diversos establiments, pot concórrer al concurs participant per cadascun dels seus comerços. Per formar part del concurs caldrà inscriure’s presencialment a l’Oficina de Turisme de Berga o enviant un correu a l’adreça electrònica promocioeconomica@ajberga.cat especificant dades personals, del comerç i el títol de la proposta decorativa.