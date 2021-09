L’equip de govern de Berga contempla l’opció que sigui l’empresa municipal BRG Progrés la que es faci càrrec de la gestió de la residència Sant Bernabé. Així ho va destapar el regidor del PSC, Abel García, en el ple ordinari del mes de setembre.

Segons García, el Govern hauria encarregat un estudi per valorar la viabilitat d’aquesta mesura. Això implica, també, tal com va desvelar el socialista, que el consistori vegi amb més dubtes la via de comprar accions de Sumar perquè sigui l’entitat pública la que gestioni el centre de manera definitiva -ara ja ho fa a través d’un conveni que no implica que l’Ajuntament formi part de l’empresa-.

En aquest sentit, la principal inquietud de l’Ajuntament respecte a la possibilitat de Sumar és el cas de la residència d’Esparreguera, on el TSJC va desaprovar el model de gestió del centre de Can Comellas, similar al que estudia el consistori berguedà. Fonts consistorials consultades per aquest diari, però, han assenyalat que, de moment, no tenen res més a dir al voltant de la qüestió.

Ple monogràfic imminent

Aquest plantejament de l’equip de govern destapat pel PSC coincideix amb l’anunci fet ahir pel mateix alcalde, Ivan Sànchez, per reunir-se amb la resta de forces del consistori i pactar una data per celebrar un ple monogràfic sobre la residència.

El batlle ho va dir després d’una pregunta de la regidora de Junts per Berga, Dolors Rial, que va recordar que aquest 31 de setembre torna a finalitzar el conveni «interadministratiu» amb Sumar prorrogat ja en diverses ocasions.

D’altra banda, la mateixa edil va preguntar sobre la substitució de les dues patrones en qualitat de ciutadanes que van dimitir a principis d’aquest any del patronat de la residència. En aquest sentit, el PSC havia proposat que aquestes places fossin ocupades per treballadors o familiars dels usuaris de la residència. El batlle, Ivan Sànchez, va entomar el mea culpa per no haver «insistit el suficient», i es va comprometre a proposar-ho en el proper patronat.