Cal Rosal ha engegat avui el seu tradicional mercat del bolet coincidint amb la diada de Catalunya. El primer dia ha començat amb només quatre parades de les quals dues eren de venda de bolets. "De bolets n'hi han, però molt pocs perquè encara és molt d'hora", explica Marc Gassó, de la parada de "La Francisca". Pel que fa a l'altra parada de bolets del mercat, Lluïsa Vilalta també confia en què la setmana que ve s'incrementarà la producció de bolets i, per tant, la venda. De moment, les dues parades tenen sobretot, rovellons, ceps i rossinyols, més enllà d'altres productes relacionats amb els bolets.

Tots els paradistes coincidien en què per ser el primer matí del mercat, la clientela no era dolenta, però que en altres anys s'havia acumulat moltes més persones. Tot i això confien en què a mesura que avancin els dies creixi tant la producció de bolets com el nombre de compradors.

Al mercat de Cal Rosal, a més de bolets també s'hi poden trobar embotits de diversos tipus, formatges i mel artesanal.