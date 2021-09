Gironella va posar punt i final a 20 anys de la representació de l'11 de setembre amb una emotiva obra, que va acabar amb un petit documental d'homenatge a tots els vilatans que hi han participat al llarg dels anys i a la trajectòria de l'espectacle en aquestes dues dècades. Ho va fer el vespre de la Diada, un dia més tard del previst per culpa de les inclemències meteorològiques de divendres.

Va ser un espectacle especial, marcat per la pandèmia de la covid-19 i la seva despedida. De fet, va ser l'edició més curta de la història amb 45 minuts de durada - sense comptar el visionat del documental final- i més de la meitat no van ser escenes en directe sinó extretes de la peça audiovisual que es va emetre per televisió l'any passat.

Abans d'arrancar l'obra, l'alcalde de Gironella, David Font, es va dirigir als espectadors llançant una doble reflexió en clau nacional i de l'espectacle local en relació a l'evolució i la trajectòria que han tingut des de l'any 2001 fins al dia d'avui. A més, amb to de comiat, Font va sostenir que el municipi sempre se'l lligarà amb la diada de l'11-S.

Com ja es va avançar en la presentació, va ser una obra amb poques escenes a les roques -les quals no van comptar amb més de sis actors. Mentrestant, alguna de les que es va mostrar a través d'una pantalla pel gran nombre d'actors que requereix -la guerra- va anar acompanyada de la pirotècnia i dels habitual efectes sonors per preservar el realisme de l'espectacle. També va tenir el format virtual l'escena del Fossar de les Moreres -tot i estar interpretada per menys de sis actors-.

El moment àlgid de la nit va arribar al final, amb la mostra del documental que s'ha gravat en els últims dies. En ell hi van participar els diferents col.laboradors, actors i directors que s'han implicat amb l'obra des dels seus inicis, i que relaten les experiències, emocions i anècdotes viscudes durant la realització de l'espectacle.