Berga comença el proper dimecres les obres en un tram de la Ronda Moreta, que permetran donar més protagonisme als vianants i deixaran un sol sentit de circulació pels vehicles entre el carrer Barcelona i la plaça de la Creu. Es preveu que s’allarguin uns dos mesos i mig, de manera que estarien enllestides abans de les festes de Nadal.

Poc més de la meitat de l’import de l’obra provindrà del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), subvenció de la Generalitat concedida a l’Ajuntament de Berga l’any 2020. També es compta amb una aportació de la Diputació de Barcelona per a actuacions derivades del Pla de Mobilitat i amb fons propis de l’Ajuntament de Berga. Es tracta de la inversió més important que preveu el consistori aquest 2021.

El sentit únic serà per als vehicles que es dirigeixin cap a la plaça de la Creu. Això suposa, d’altra banda, que des del Passeig de la Pau no es podrà anar fins al Passeig de la Indústria i que es canviarà de sentit de circulació el carrer Barcelona -és a dir, passarà a ser de pujada-.

Durant el període en que s’executin les obres, la circulació quedarà completament tallada entre la Plaça de la Creu i la ronda Moreta a l’altura dels carrers Barcelona i Maixerí. En canvi, sí que es garantirà que hi hagi un espai de circulació per als vianants. El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Berga, Aleix Serra, no ha descartat, però, que quan les obres estiguin més avançades es busqui algun mecanisme per permetre la circulació.

El tall causarà afectacions també als carrers que desemboquen a la Ronda Moreta. Al carrer dels Banys i la Ronda Queralt només hi podran accedir els veïns i els serveis. En aquest últim punt hi haura una zona per a càrrega i descàrrega. Mentrestant, en un altre tram de la Ronda Moreta hi haurà talls puntuals a causa d’unes orbes de millora en la xarxa de sanejament i reg.

A més, mentre hi hagi les obres al carrer Barcelona desapareixeran les plaçes d’aparcament i serà un carrer de doble sentit per facilitar que els veïns de la zona hi puguin accedir. En cas que arribin al capdamunt del carrer i es trobin tallat el pas, hauran de girar i desfer camí pel mateix lloc.

El servei de bus urbà també quedarà afectat mentre es mantingui el tall del trànsit a la ronda Moreta. Hi haurà alteracions en els itineraris, ja que totes les línies passen per aquest vial de circulació. Per la seva banda, les línies de bus interurbà que arriben al passeig de la Pau a través de la ronda Moreta hauran de modificar el seu recorregut, mantenint la mateixa parada.