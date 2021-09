El Consell Comarcal, que des de fa anys disposa d’accions a Sumar, farà una adjudicació directa -sense passar per concurs públic- a l’empresa Sumar, amb l’objectiu de millorar el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) i unificar-lo a tota la comarca. D’aquesta forma, es vol evitar que les persones vulnerables dels municipis més petits quedin desprotegides. La mesura s’ha d’aprovar en el ple ordinari del Consell d’aquest dimecres.

Es tracta d’una fórmula diferent de la que utilitza a hores d’ara l’Ajuntament de Berga en el cas de la residència Sant Bernabé, ja que el consistori encara no ha comprat accions a l’entitat, i li va cedir la gestió a través d’un «conveni interadministratiu».

L’ens assenyala que, a partir d’ara, tots els municipis que ho aprovin estaran sota el seu paraigües. En altres paraules, això significa que tot i no tenir accions a Sumar, les poblacions sí que podran beneficiar-se del servei de l’empresa gràcies a la cobertura jurídica del Consell. L’administració defensa també que la modalitat de gestió directe a SUMAR per via d’encàrrec de gestió «és el model jurídic i de gestió més adequat».

A efectes pràctics, l’encomana ha de suposar que tots els ciutadans del Berguedà que necessitin el SAD puguin gaudiran de la mateixa cartera de serveis i prestacions, ja que es podrà destinar el personal a qualsevol municipi en funció de la seva necessitat.

De moment només entraran en aquest sistema quatre municipis: Berga, Vilada, Borredà i la Nou. La previsió del Consell, però, és que progressivament se’n vagin incorporant d’altres de petits i que estiguin més disseminats.

Actualment, el Servei d’Atenció Domiciliària del Berguedà es presta mitjançant un sistema mixt que combina la gestió directa del servei, amb personal propi contractat pels diferents ajuntaments i també pel Consell Comarcal, i la gestió indirecte, mitjançant la contractació de serveis a diferents empreses. El Consell Comarcal paga el 66% del cost (amb diners del departament de Drets Socials) i el 34% restant el costegen els ajuntaments.

Aquest sistema generava dificultats als pobles petits i nuclis més disseminats -amb menys personal i també una població envellida- per cobrir tota la demanda, especialment en el període estival coincidint amb les vacances del personal treballador.

A més, la consellera comarcal d’Atenció a les Persones, Anna Maria Serra, va explicar en roda de premsa que la unificació del SAD busca resoldre «la inseguretat jurídica en l’actual model de gestió local». «El SAD és un servei d’alta complexitat de gestió i requereix una estructura logística i funcional molt àgil i una dimensió considerable a nivell de recursos humans», va exposar Serra.

La consellera va afegir també que «l’actual estructura administrativa i organitzativa del Consell dificulta poder garantir una òptima gestió del SAD comarcal, en el terme de màxima eficiència i eficàcia i una major sostenibilitat».