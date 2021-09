Ambient enrarit en el primer ple del Consell Comarcal després de l’estiu. L’oposició en bloc -ERC i la CUP- va fer retirar de l’ordre del dia el punt de la creació de la comissió de residus. Les forces opositores es van queixar del redactat del punt, que van qualificar de «confús», en relació amb els representants que tindrà.

El portaveu d’ERC, Ramon Camps, va defensar que la comissió «no aporta cap idea nova». «És un òrgan consultiu i no té cap mena de poder sobre el servei, i que portarà més feina burocràtica», va recriminar. En la mateixa línia, Ivan Sànchez, portaveu de la CUP, va demanar que sigui un òrgan «decisiu i no consultiu».

Per la seva banda, el govern de Junts i el PSC va acceptar retirar el punt per millorar-lo i «reestructurar-lo», però igualment va refermar la seva aposta per la comissió. «Pretén que sigui una comissió àgil, dinàmica i fluida», va afirmar el president del Consell, Josep Lara.