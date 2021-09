Berga ha viscut aquest dijous un dia passat per aigua amb més de 100 litres per metre quadrat -el més plujós dels últims mesos-, amb xàfecs intensos que han causat problemes de circulació i desperfectes en zones arbrades a la zona de la Valldan. Aquestes precipitacions han fet acte de presència en tres tongades. Una de matinada, una altra al migdia, i l’última a mitja tarda aproximadament.

La més intensa ha sigut la que ha caigut pels volts de les dues del migdia, i que ha provocat desperfectes a la Valldan. De fet, a la carretera de Solsona -completament negada d’aigua- s'ha hagut de tallar el trànsit, i també ha perillat que alguns baixos quedessin inundats. A més, la precipitació ha fet tombar algun arbre i ha causat alguna esllavissada puntual de pedres.

Els registres de pluja han sigut abundosos a la capital berguedana. A la Valldan, han caigut més de 100 litres per metre quadrat (dada no oficial). Mentrestant, en altres punts de la ciutat, les xifres han sigut una mica més modestes. Per exemple, segons l’Agència Estatal de Meteorologia, a l’Institut Guillem de Berguedà s'han registrat uns 70 litres per metre quadrat. A sobre de Berga, al Santuari de Queralt, l’estació automàtica del Servei Meteorològic de Catalunya n'ha comptabilitzat gairebé 85.

En canvi, a la resta de la comarca les quantitats han sigut molt menys abundants. Per exemple, han caigut 27,7 litres per metre quadrat a Castellar de n’Hug, 23,7 a la Quar, 14,3 a Gisclareny i 13,8 a Guardiola. A la resta de les comarques centrals, destaquen els 39,9 de Castellnou de Bages, els 35,3 de Solsona, els 30 de Lladurs, els 28,3 de Navés i els 21,7 de Cardona -tots els registres extrets del Meteocat.

El mes de setembre podria batre rècords i ser el més plujós des de 1959 a Berga

Després d’un estiu amb pluja escassa i una marcada sequera, aquest setembre va pel camí d’assolir un rècord pel que fa a la precipitació mensual. Segons el meteoròleg i regidor de l’Ajuntament de Berga, Aleix Serra, el mes de setembre més plujós va ser el 1959, però enguany aquesta xifra està molt a prop de superar-se.

Ara com ara, han caigut al voltant d’uns 200 litres per metre quadrat a la capital berguedana des de l’1 de setembre -tot i que en funció de la zona de la ciutat hi poden haver algunes variacions-. A més, en el que portem de mes s’ha registrat un 130% mes de pluja que en tots els mesos de juliol i agost, segons el portal Meteoclimatic.