La Fira de Santa Tecla de Berga no perd l’essència agrícola i ramadera i aposta per potenciar el bestiar i el productes alimentaris de proximitat. Tal com apunta la regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, «el sector primari al Berguedà té molta presència, més de la mitjana de Catalunya. Ha de ser un dels motors econòmics de la comarca i fires com la de Santa Tecla ajuden a posar en valor el sector».

Demà i diumenge, el passeig de la Indústria es convertirà en un aparador del món rural, amb més de cent animals (vaques, vedelles, xais, ovelles, gallines... de races autòctones catalanes) i una seixantena de parades de productors i artesans. Destaca la presència de formatgers amb ramat propi, que a més presentaran la nova Associació de Pastors i Pastores Formatgers dels Països Catalans (Vegeu entrevista al president, Josep Venturós, a les pàgines 6 i 7 d’aquest especial).

La Fira de Santa Tecla comptarà amb activitats complementàries tant demà com diumenge. Hi haurà tastos i maridatges de vins i formatges, passejades amb poni, exposició de maquinària antiga, propostes infantils, taller de cuina, actuacions musicals i mostra de vehicles d’ocasió, entre d’altres. Com a novetats, hi haurà un concurs d’horticultura i una exposició de tractors d’època. (Actes i horaris a la pàgina 4 d’aquest suplement).

El format de la fira és molt similar al model prepandèmia, gràcies al relaxament de les restriccions. Tota l’activitat es concentrarà al passeig de la Indústria, que enguany no tancarà l’accés com l’any passat. Tot i això, el consistori posa èmfasi en el protocol sanitari anticovid amb la distància entre expositors, els controls d’aforament i les mesures higièniques.