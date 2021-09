La Direcció General de Cultura Popular de la Generalitat s’ha compromès a buscar fórmules per garantir que la Patum tingui «una via de finançament estable i de major pressupost a l’assignat fins al moment». Aquest és el posicionament que l’executiu català va transmetre al consistori en una reunió celebrada aquest estiu. El Patronat de la festa, reunit aquest divendres, també posa èmfasi en que el Departament de Cultura va «reconèixer el caràcter únic de la festa com a patrimoni immaterial de la humanitat».

Els grups municipals de l’Ajuntament de Berga i els caps de colla de la Patum ja van reclamar a la Generalitat en una roda de premsa unitària el passat juny que es dotés la festa d’un finançament estable. Aleshores, van lamentar que la Patum només podés optar a subvencions optem a subvencions a través de la concurrència competitiva amb altres festes majors que «disten molt del què és la Patum», va afirmar la regidora Roser Valverde.