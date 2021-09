Actors polítics i del teixit associatiu de la comarca s’han conjurat per anar junts per recaptar diners de cara a La Marató de TV3, que enguany està dedicada a la salut mental.

La comarca impulsa l’anomenada Marató per la Marató que tindrà lloc els dies 19, 20 i 21 de novembre al Teatre Municipal de Berga. Aquests dies es faran diferents activitats per recollir fons per aquesta campanya. A hores d’ara ja hi ha confirmades propostes com un recital de poesia en record de l’escriptor berguedà Jordi Cusssà, xerrades del també escriptor Mathew Tree i la doctora Rosa Casafont, concerts, taules rodones, activitats esportives o exposicions. La imatge de la iniciativa ha estat creada per l’activista Imma Muñoz.