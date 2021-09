L’Hospital de Berga-Salut Catalunya Central tornarà a permetre a partir d’aquest divendres, 17 de setembre, les visites a pacients sense covid-19.

Així ho ha anunciat el propi centre sanitari a través de les xarxes socials després que els indicadors epidemiològics hagin millorat en els darrers dies tant a la ciutat de Berga com també a la comarca.

Per tant, l’hospital torna a la Fase 2, que suposa permetre que una persona acompanyi els malalts hospitalitzats per qualsevol motiu, excepte el coronavirus. L’acompanyant haurà de ser sempre la mateixa persona tot i que cada set dies es podrà canviar. L’horari establert per a les visites serà de 12.30 a 13.30 i de 18.30 a 19.00. Això sí, el centre farà excepcions quan es tracti de casos de final de vida.

Segons ha pogut confirmar aquest diari, l’accés al centre es permet a qualsevol persona independentment de si estigui vacunada o no, i tampoc es demana una PCR negativa o que ja s’hagi superat la infecció durant els últims mesos.

Baixen els casos

Berga ha registrat 12 casos positius diagnosticats amb PCR en l’última setmana. Això significa una reducció respecte a la setmana anterior, quan se n’havien comptabilitzat 19. Actualment, l’índex de risc de brot és de 100.89 punts (Alt) -200 punts menys que fa set dies-, mentre que la taxa de reproducció de l’epidèmia també ha baixat i ara se situa en els 0.69 punts.

A tota la comarca, els positius també van a la baixa, i en una setmana han passat de 34 a 23. D’altra banda, pel que fa a la vacunació, hi ha 28.187 persones vacunades amb primera dosi, 24.487 amb segona dosi i 27.056 amb la pauta completa. Dit d’una altra manera, això significa que més de 7 de cada 10 persones ja tenen la pauta completa, i més de 6 de cada 10 tenen com a mínim una dosi de la vacuna.