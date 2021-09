L’Ajuntament de Berga organitza el Primer Concurs d’Hortalisses Estrambòtiques. Es farà aquest cap de setmana coincidint amb la Fira de Santa Tecla i hi podran participar totes aquelles persones que tenen un hort, tant d’autoconsum com productiu, amb un màxim de cinc hortalisses per persona. Cal portar el producte real, no s’acceptaran fotografies o rèpliques. L’hortalissa s’haurà d’entregar al punt d’informació de la fira abans del diumenge a les 6 de la tarda, que és quan es farà l’entrega de premis.

El jurat valorarà la forma, la mida i l’originalitat del nom que se li hagi atorgat. El premi consistirà en productes de la zona i tots els participants tindran recompensa.

El certamen tindrà diferents categories: la més acolorida, la més tradicional, exòtica, perfumada, pesada, petita, grossa, recargolada, saludable, zoomòrfica, i la més cuqui.