L’Associació de Pastors i Pastores Formatgers dels Països Catalans neix amb la voluntat de reivindicar el formatge de pastor i tenir un segell reconegut per l’administració.

Els formatges de pastor són artesans i elaborats amb llet del propi ramat.

La nova entitat, presidida per Josep Venturós, es presentarà diumenge, a les 4 de la tarda, a la Fira de Santa Tecla de Berga.

Per què van veure la necessitat de crear l’Associació de Pastors i Pastores Formatgers?

Per diferenciar els nostres productes del formatges que només són artesans, no de pastor. Els artesans elaboren els formatges comprant la llet, i nosaltres ho fem amb la nostra pròpia llet, la dels nostres ramats. No és que uns siguin millor que els altres, però sí que darrere del formatge de pastor hi ha una història al darrere perquè tenim ramat propi, munyim les vaques, cabres o ovelles i elaborem el formatge... Som pagesos, pastors i artesans, i vèiem necessari tenir un segell identificatiu. Portàvem molts anys intentant fer alguna cosa per diferenciar el nostre producte.

Tenir un distintiu. Aquest era el repte i ara serà una realitat?

Sí, volem tenir una marca que ens diferenciï dels altres formatges artesans. I poder vendre els nostres productes amb segell de formatge de pastor.

Quants pastors formatgers hi ha als Països Catalans (que és el territori que abasta l’associació)?

Som gairebé una quarantena de formatgeries. D’aquestes, de moment n’hi ha vint inscrites a l’associació. Però som una associació nova, en construcció, i estem convençuts que se n’afegiran més.

Quins requisits calen per formar-ne part?

Per ser membre de l’associació cal avalar que el titular del ramat ho sigui també de la formatgeria, és a dir, pastor i elaborador. No n’hi ha prou amb tenir ramat, hi ha formatgeries que en tenen però que no és propi sinó que és un entramat d’empreses, i això ja no entra en el nostre projecte. També és clau treballar exclusivament amb llet del propi ramat, sense comprar-ne fora. I una altra condició és que els animals han de pasturar.

Quin és el valor afegit del formatge de pastor?

És un procés del tot sostenible, ja que no hi ha transport de llet. Treballem amb la llet del nostre ramat, podríem dir que l’extraiem del costat de l’obrador i fem el procés d’elaboració gairebé després d’acabar de munyir al bestiar. Tant energèticament com sanitàriament, ja és més sostenible. A més, som clau en la conservació dels boscos i del territori, i en la mitigació del canvi climàtic.

Ho valora el consumidor?

Cada vegada més. Però feia falta unir-nos, crear una associació i reivindicar un segell propi, fent saber al consumidor que el nostre formatge és de pastor i que té uns trets diferencials. I fent arribar les bones pràctiques de la nostra producció, que el consumidor n’estigui informat i sàpiga com i d’on surten aquests formatges. Volem donar-los més visibilitat i anar guanyant cultura formatgera, que la gent conegui que hi ha formatges de molts tipus: artesans, de pastor, fets amb ferments propis, industrials...

Vostè és pagès, pastor i formatger de Formatges Cuirols, de la Nou de Berguedà. Fa varietat de formatges, però tots de cabra, oi?

Sí, tinc un ramat de cabres i una llet de proximitat amb el gust d’allò que mengen les cabres. No faig servir ferments liofilitzats, sinó que és propi, i utilitzo la llet crua. De moment faig formatges de cabra, però en un futur també en faré de vaca. Tinc vaques d’una raça italiana que es diu valdostana.

L’Associació engloba pastors formatgers tant de cabra, com de vaca i d’ovella?

Sí, però predomina la cabra. I la vaca és minoritària perquè normalment no pasturen. Tot i això, a l’associació tenim tres pastors formatgers especialitzats en formatges de llet de vaca.

La presentació de l’Associació de Pastors i Pastores Formatgers dels Països Catalans es farà diumenge en el marc de la fira de Santa Tecla de Berga, on el formatge hi té una presència rellevant. Enguany comptarà amb la presència de catorze formatgeries de pastor. Per això han optat per presentar-se a Berga?

Vam apostar per Berga perquè la fira ramadera de Santa Tecla té molts anys d’història i és potent. A més, ja fa alguns anys que els formatges artesans, i concretament els de pastor, s’hi han fet un lloc i hi tenen una presència notòria. Aquest any hem aconseguit que tot el formatge que la gent podrà conèixer, tastar i comprar a la fira és de ramat propi, o sigui de pastor. La Fira de Santa Tecla és un referent pel nostre sector i com a associació és idoni fer la presentació durant el certamen, comptant a més, amb el suport de l’Ajuntament de Berga.