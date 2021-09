La jornada d’avui de la Fira de Santa Tecla de Berga pot estar marcada per la pluja, especialment a la tarda. De fet, el Berguedà és una de les nombroses comarques catalanes que es troba en risc moderat per intensos xàfecs, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Tot i aquestes previsions, l’Ajuntament de Berga no preveu ajornar ni cancel·lar cap activitat prevista amb anterioritat.

La regidora de Fires del consistori berguedà, Roser Rifà, ha assenyalat a Regió7 que potser alguna activitat s’haurà d’aturar una estona per reprendre-la després. A més, ha apuntat que si se n’ha d’acabar suspenent alguna ja es podrà celebrar amb normalitat diumenge -que no es preveu pluja. D’altra banda, en relació a les mostres de la fira, l’edil ha explicat que el criteri sobre mantenir la parada o no serà de cada un dels expositors.