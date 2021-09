L’Ajuntament de Berga impulsa assemblees regulars amb veïns i veïnes dels diferents barris de la població. Es tracta d’una iniciativa promoguda per l’àrea de Participació Popular que té l’objectiu de crear un espai de trobada entre el veïnat i l’administració local per establir sinergies i determinar col·lectivament com es pot millorar el dia a dia de les persones que habiten els diferents barris del municipi.

Crear vincles

Aquest projecte no només pretén conèixer de primera mà les necessitats, prioritats, preocupacions i problemàtiques de cada barri sinó que també contempla establir vincles i implicar la ciutadania en qüestions com l’embelliment de l’espai públic o el foment de la convivència.

Trobades periòdiques

Les assemblees estan obertes a totes les persones que formen part de cada barri. Les trobades es portaran a terme de forma periòdica i comptaran amb la participació de membres de l’equip de govern del consistori berguedà. La iniciativa es va inaugurar el passat dilluns 13 de setembre amb l’assemblea celebrada al barri de la Valldan.