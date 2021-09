La Fira de Santa Tecla de Berga ha vist néixer aquest diumenge l’Associació de Pastors i Pastores de Muntanya dels Països Catalans que té com a objectiu agrupar els formatgers que ofereixen tot el cicle complert de producció amb la gestió d’un ramat propi.

L’entitat, amb una trentena de productors, neix de la necessitat dels pastors formatgers d’identificar, diferenciar i explicar el valor afegit que té el seu formatge. En aquest sentit, els pastors volen remarcar el compromís amb la terra que suposa la gestió d’un ramat que no tan sols produeix llet sinó que manté net un entorn natural i manté viva econòmicament una zona.

En aquesta línia, el formatger de Santa Maria d’Oló, Marc Vives, que gestiona el projecte La Cabreria, ha explicat que ells tenen un ramat d’unes dues-centes cabres amb les quals fan formatge ecològic de pastura. Vives ha remarcat «nosaltres busquem un distintiu de tota la història que hi ha darrere un formatge que es fa amb ramat propi... És un producte que es fa en un cercle de producció complet. No trec valor als altres artesans, però volem identificar el nostre valor afegit per mantenir el territori, ajudant en la prevenció d’incendis a partir d’un producte d’absolut quilòmetre zero perquè tot ho fem allà mateix». Un dels reptes del sector és potenciar la distribució per arribar directes al consumidor.