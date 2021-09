El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà (GDNB) ha preparat una jornada festiva pel dissabte 9 d’octubre per commemorar el naixement de l’entitat fa tres dècades. Les activitats seran al Konvent de Cal Rosal.

Començarà a les 11 del matí amb diferents tallers d’art i artesania relacionats amb la natura, parades d’artesans i amb la inauguració de l’exposició de fotografies, i a les 12 es realitzarà un mural artístic participatiu. Tot seguit, tindrà lloc una arrossada popular (opció carn o vegana) a preu popular.

La tarda arrancarà amb una xerrada sobre el decreixement: es debatrà sobre la necessitat de consumir menys per viure millor, i de reduir l’ús d’energia i de canviar l’alimentació. Això es relacionarà amb l’actualitat i el futur de la comarca, així com amb l’ampliació de l’aeroport de Barcelona i els Jocs Olímpics d’Hivern 2030. Més tard, hi haurà el lliurament dels premis del concurs de fotografia, i un concert amb Elias Porter i Pep Lizandra.