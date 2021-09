El convent de Sant Francesc va acollir aquest dissabte una jornada de reflexió sobre la funció que ha de tenir en el futur aquest espai. La jornada mūtāre es va iniciar amb la visita a les tres plantes de l’edifici de Sant Francesc, d’aproximadament 1000 m2 cadascuna d’elles, per comprovar les dimensions i les possibilitats de l’espai.

En la presentació de la jornada, Dolors Ferrer, d’Amics de Joan Ferrer, va agrair a la comunitat franciscana la cessió de l’espai a la ciutat, a l’Ajuntament de Berga el suport i l’impuls a la iniciativa i a la Fundació Carulla l’aportació de la metodologia i la filosofia mūtāre que aposta per transformar la societat des de la cultura.

Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, va convidar a les persones reunides a reflexionar amb optimisme, de manera oberta i participativa, amb imaginació i sense apriorismes, per tal d’aconseguir les idees clau pel futur de Sant Francesc. La regidora de cultura de l’Ajuntament de Berga, Roser Valverde, va parlar de la importància que ja té actualment l’espai per a acollir iniciatives, dinamitzar el barri vell i obrir la cultura a la ciutat.

Els models d’inspiració van ser ACVIC —Associació d’Art Contemporani de Vic— i el Konvent.0 de Cal Rosal amb Pep Espelt. També es va posar en relleu la participació de Toni Puig del centre Civitats de Sant Llorenç, un altre espai cultural berguedà imprescindible.

En grups d’entre 8 i 10 persones, les taules de debat van treballar per detectar els principals reptes socials i de desenvolupament del territori que es poden afrontar des de la cultura. Es van posar sobre la taula qüestions com quin ha de ser el paper de Sant Francesc per assolir els reptes, quins valors ha d’aportar, de quina manera cal treballar i amb quins agents cal comptar.

L’objectiu de la jornada era el d’iniciar la visió de futur i la missió del centre i determinar accions concretes per donar continuïtat a la iniciativa. Es van tractar aspectes com la inclusió social, la participació ciutadana i la dinamització del nucli antic; determinar la singularitat del centre, la relació amb altres centres culturals, el valor del patrimoni natural i cultural del territori, l’impuls a les arts plàstiques i visuals, la cultura popular i del foc, entre d'altres.

La confrontació d’idees va propiciar la generació de debats essencials a tenir en compte a partir d’ara. Des de la Fundació Carulla ara es recolliran totes les propostes aportades i la devolució de les idees força que van sorgir.