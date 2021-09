El nombre de consultes per obtenir beques per cursar estudis post-obligatoris a l’Oficina Jove del Consell Comarcal del Berguedà ha augmentat el 141%. Fins al 15 de setembre, s’hi han atès 554 consultes quan en el mateix període de l’any passat en van ser 229. També ha registrat un creixement del nombre de beques generals tramitades. Fins al 15 de setembre d’enguany n’han estat 305, mentre que el 2020 en van ser 177. Això suposa el 72% més. La consellera comarcal d’Ensenyament, Araceli Esquerra, ha manifestat que aquest augment «és fruit de la precarització del mercat laboral. Arran de la covid-19, hi ha pares que han quedat en situació d’ERTO. Això ha fet que creixi el nombre de peticions de beques per als estudis dels fills», assenyala Esquerra.

A grans trets, l’Oficina Jove del Consell Comarcal del Berguedà està tramitant dos tipus de beques. D’una banda, hi ha la general que atorga el Ministeri d’Educació. La pot demanar tothom que cursi estudis postobligatoris com batxillerat, cicles formatius o estudis universitaris.

També existeixen les beques d’equitat. Aquestes les atorga la Generalitat i només es pot demanar per estudis universitaris sempre que es cursin en centres propis d’universitats públiques de Catalunya. I serveix, principalment, per obtenir una reducció de la matrícula.

Fins al 15 de setembre, l’Oficina Jove també ha tramitat 3 beques de necessitat especial i ha registrat 30 tràmits no finalitzats. Es tracta de tràmits que es comencen però que no es finalitzen perquè, per exemple, falten dades. En aquests casos, la persona interessada completa ella mateixa la petició quan disposa de tota la informació requerida. En el mateix període del 2020, es van fer un total de 55 tràmits no finalitzats.

Per la seva banda, Abel García, conseller de Joventut, s’ha declarat «molt satisfet de ser un punt de referència per donar aquest servei, que arriba directament a joves berguedans». García ha agraït la tasca de l’equip tècnic. «La seva expertesa i experiència fa possible que el Consell ofereixi serveis públics de qualitat i assolim les fites i resultats que a dia d’avui tenim». A més, ha recordat que «al mateix temps, també donem compliment a un dels compromisos marcats al Pla Comarcal de Joventut».

Cal demanar cita prèvia

Les persones interessades en sol·licitar aquesta beca han de demanar cita prèvia trucant al 93 821 35 53. Necessiten una foto o fotocòpia del DNI dels membres de la unitat familiar, el número de compte de l’estudiant, el carnet de discapacitat i família nombrosa en el cas que se’n tingui, el contracte del pis si l’estudiant resideix fora de casa durant el curs i els ingressos anuals bruts dels autònoms en cas que hi hagi algun membre de la família que ho sigui.