Aquest dimecres s'ha iniciat el tall al trànsit de la Ronda Moreta i dels seus carrers adjacents per les obres de reurbanització que es portaran a terme en els propers mesos d'aquesta ronda entre el carrer Maixerí i la plaça de la Creu.

Al voltant de les 12 del migdia, s'han començat a tallar les vies que connecten amb el tram tram afectat com la Ronda Queralt, la Plaça de les Fonts, o l'accés a la Plaça de la Creu pel Passeig de la Pau. Mentrestant, els vehicles que es dirigeixen a la Ronda Moreta des de la Carretera de Ribes es troben dues tanques de caracter informatiu que no obstrueixen el pas en la totalitat de la via -a la cruïlla amb la pujada de la Plaça Doctor Saló primer, i després a la cruïlla amb el carrer Pompeu Fabra-. Això sí, en principi només està permès que hi circulin els veïns de la zona.

En aquest últim cas, les tanques han causat força confusió entre els vehicles, ja que al ocupar només la meitat de la via molts desconeixien si el pas estava prohibit o no. Uns metres després, a la zona on es faran les obres, agents de la Policia Local advertien els conductors que per allà no hi podien passar excepte si residien en la zona.

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Berga, Aleix Serra, ha explicat a Regió7 que alguns talls poden ser permeables durant el desenvolupament de les obres si no s'ha de fer cap actuació en determinats trams, tot i que inicialment són "talls contundents", ha matisat.