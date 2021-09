Els bolets comencen a treure el cap, però encara amb certa timidesa. N’hi ha, se’n troben, però la florida als boscos de la Catalunya Central no és encara la que s’espera. Les cistelles plenes de rovellons -de moment- només estan a l’abast dels experts en la matèria. Diferents boletaires i micòlegs consultats per aquest diari coincideixen a veure aquest setembre com el primer bon moment per als rovellons, segurament l’espècie més coneguda.

Tot i que són prudents també tenen una certa esperança de millora en les properes setmanes. Això sí, apunten que l’evolució dependrà directament dels condicionants meteorològics. En aquest sentit, consideren que per a la proliferació dels bolets seria positiu que les temperatures es mantinguin en els nivells dels últims dies -o una mica més baixes sense glaçades- i que hi continués havent alguna regada per mantenir el sòl humit. Un altre aspecte que remarquen és que no faci vent intens -sobretot de tramuntana.

«Els hi està costant sortir, pensava que n’hi hauria més», afirma el boletaire baganès Josep Artigas després de les abundants pluges. En canvi, el micòleg Josep Ballarà es mostra més optimista. «La temporada promet, però després s’ha de materialitzar» i això depèn dels factors meteorològics.

A hores d’ara, segons assenyala Artigas -que en els últims dies ha marxat del bosc amb cistelles de 3 i 4 quilos de rovellons- els fongs es reprodueixen especialment en cotes altes -per sobre dels 1000 metres-. Al Berguedà, per exemple, es deixen veure en punts concrets al voltant de municipis com Bagà, La Pobla de Llillet, Sant Julià de Cerdanyola o Gósol.

Fora de l’alta muntanya pirinenca i prepirinenca, els bolets proliferen més amb comptagotes. D’una banda, existeix una justificació evident: l’altitud, ja que en cotes mitjanes i baixes les temperatures -sobretot fins la setmana anterior- encara eren massa altes.

De l’altra, però, apareix també la pluviometria, que sí que ha estat abundant durant aquest setembre en diverses zones poc elevades. A Berga, per exemple, a uns 700 metres, ja han caigut més de 200 litres per metre quadrat. A Navés, a 545 metres sobre el nivell del mar, s’han recollit ja 126 litres per metre quadrat en tot el mes. I a la Quar, a 873 metres d’alçada, n’han caigut uns 115.

Agost sec i falta de llevantades

En aquest sentit, Josep Artigas considera que la sequera del mes d’agost en aquestes zones està sent determinant perquè als bolets els hi costi més de sortir. Per la seva banda, el micòleg Josep Ballarà subratlla que les precipitacions s’han concentrat en punts molt concrets i han estat en forma de tempesta, i no pel pas d’una llevantada. Aquests darrers episodis de pluja, més extensos i continuats però també menys intensos, són els més favorables per la reproducció dels fongs, segons Ballarà. A més, l’expert recorda que cada cop són menys habituals i infreqüents.

A part dels rovellons, un altre dels bolets apreciats que apareix en aquesta època primerenca és el cep. Es tracta d’un fong que es molt habitual a la Cerdanya entre els mesos d’agost i setembre, abans que les nits siguin ja massa fredes i comenci a glaçar. No obstant, l’expert Josep Tresserres, que freqüenta els boscos ceretans, assegura que enguany està sent una temporada fluixa per aquest bolet, ja que les pluges tampoc van ser gaire generoses a la Cerdanya durant l’agost.