Les primeres parcel·les que estaran disponibles en el sector d’activitats econòmiques Berguedà-Olvan ja estan totes demandades, tal com ha explicat el president del Consell Comarcal, Josep Lara. Fins i tot, la demanda d’empreses és superior a l’oferta de naus.

En les últimes hores s’han licitat les obres corresponents a la primera subfase del projecte. Les actuacions bàsicament consistiran en la portada de serveis com l’aigua, la llum, la fibra òptica, la pavimentació, etc. Està previst que entre al principi i mitjan any vinent estiguin acabades i es puguin vendre a les empreses interessades. El pressupost de la licitació és de gairebé uns 620.000 euros.

A hores d’ara, però, el problema és que hi ha entre 8 i 10 possibles inquilins i tan sols cinc naus disponibles. El president del Consell Comarcal, Josep Lara, diu que «és un primer pas endavant. Hem estat capaços d’accelerar, però no ens podem quedar aquí perquè hi haurà molta demanda», recorda Lara. En aquest sentit, assegura que «parlarem amb Incasòl perquè aquestes parcel·les són insuficients. Necessitem més terreny». D’altra banda, el president de l’ens ha explicat que molts dels futuribles clients estan interessats a disposar d’espais més grans dels que disposen actualment, com ara garatges i tallers.

En relació amb l’impacte econòmic que podria tenir aquest projecte a la comarca, Lara evita quantificar l’ocupació que podria crear, però considera que «podrien ser molts llocs de treball». La primera fase, dividida en tres subfases, ha de permetre disposar d’una superfície total de 9,2 hectàrees de sòl industrial. En total, però, s’estima que la superfície serà de més de 15 hectàrees.

Dificultats per invertir-hi

El consorci urbanístic pel desenvolupament del sector d’activitats econòmiques Berguedà-Olvan l’integra l’Institut Català del Sòl (Incasòl) –amb el 65% de participació–, el Consell –amb el 30%–, i l’Ajuntament d’Olvan –amb el 5%.

El procés d’urbanització del polígon es va desencallar el mes de febrer passsat amb l’entrada del Consell al consorci. Fins aleshores, Incàsol i el consistori berguedà tenien el 50% de participació cada un. Aquesta distribució de les accions limitava molt les actuacions ja que l’Ajuntament d’Olvan no disposava del múscul econòmic suficient per assumir-ne els costos.

Reclam de més diners al Govern

El projecte d’urbanització del polígon d’Olvan va ser una de les qüestions que es va tractar en la visita al Berguedà del secretari general d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Govern espanyol, Raúl Blanco, el mes de juliol passat. Membres de l’ACEB i del Consell Comarcal van reclamar -li una injecció de diners directa per accelerar les obres del recinte. Blanco va recordar que el ministeri no té competències en el desplegament de zones industrials, però va garantir que passada aquesta etapa hi hauria ajudes a les empreses d’aquesta nova instal·lació, especialment a les de tipus industrial.