Diverses carreteres catalanes es troben saturades aquest diumenge a la tarda a causa de retencions quilomètriques en direcció a Barcelona. La carretera més afectada és la C-16. Des de les 16.45 hores, en aquesta carretera s'hi ha registrat fins a 11 quilòmetres de cua entre Bagà i la Nou de Berguedà i uns 7 quilòmetres entre Cercs i Berga, en direcció a la capital catalana, segons ha informat el Servei Català de Trànsit en un tuit.

A la regió central també hi ha saturació a la C-55, a l'altura d'Abrera, on des de dos quarts de cinc de la tarda hi ha dos quilòmetres de retencions entre el punt quilomètric 26 i 28.

🔴 Retencions destacades ara a:



➡ C-16: 11 km de Bagà a la Nou de Berguedà i 7 km de Cercs a Berga en sentit Barcelona

➡ AP-7: 3 km a Sant Celoni, 3 km a Llinars i 3 km a la Roca en sentit sud i 7 km a Vilafranca en nord

➡ C-17: 2 km a Ripoll en sudhttps://t.co/aZDuz4oPuj pic.twitter.com/Id1XukIi9C — Trànsit (@transit) 26 de septiembre de 2021

D'altra banda, a l'AP-7 es registren uns 4 quilòmetres de retencions entre Cardedeu i la Roca del Vallès (Barcelona) en sentit Barcelona, i a la C-17 hi ha 2 quilòmetres de cua en sentit sud.

Aquesta afectació viària es produeix coincidint amb l'operació retorn després del pont de tres dies per les festes de la Mercè, patrona de la ciutat.