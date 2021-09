La Pobla de Lillet va encetar ahir el calendari de festes boletaires del Berguedà amb la celebració de la Fira del Bolet, que va aplegar més d’una vintena de parades de productes alimentaris i artesans. La majoria es concentraven al carrer Jussà, on ahir al matí el bon temps convidava a passejar-s’hi, aturar-s’hi i fer alguna compra.

Les parades de bolets, amb varietats molt diverses (rovellons, camagrocs, ceps, rossinyols, trompetes...) eren el centre de totes les mirades, però també hi havia parades de formatges, iogurts, mel, olives, melmelades, coques, fruita i verdura, cosmètica natural i estris de cuina de fusta, entre d’altres. Molts d’aquests paradistes són habituals de cada any, els agrada repetir a la Fira del Bolet i del Boletaire de la Pobla de Lillet «perquè és una fira amb molta tradició i hi passa molta gent».

La jornada va incloure actuacions musicals que van omplir de públic la plaça de l’Ajuntament, on també s’hi va fer, al migdia, la pesada de cistelles participants al concurs de bolets. Aquest certamen es va recuperar el 2019 per dinamitzar la fira i promoure el respecte pel medi ambient. En aquesta edició va tenir la participació de deu concursants.

En la categoria d’adults, la cistella guanyadora va ser la de Jesús Aguayo, amb 8,900 quilos. Es va endur 100 euros. El segon premi, de 50 euros, se’l va emportar Sergio Lérida, amb una cistella de 4,800 quilos de bolets. I el tercer premi (30 euros) va ser per a Antonio Lérida, amb 4,600 quilos. També es va premiar el bolet més estrany, que va guanyar Josep Linares, i el bolet de més pes, de Sergi Vilalta. Tots dos es van endur una cistella.

En l’apartat infantil, el guanyador de la categoria de 5-7 anys va ser Arnau Vilalta, amb una cistella d’1,600 quilos. I Alan Martínez, amb una cistella de 6 quilos de bolets, es va endur el premi de la categoria de 8 -12 anys. Van rebre un val de 35 euros per gastar a comerços de la Pobla.

Els germans Sergi i Arnau Vilalalta, de 10 i 7 anys, van ser dos dels premiats. Juntament amb el seu pare, es van llevar a les 6 del matí per anar al bosc a buscar bolets. «No em fa mandra llevar-me d’hora perquè m’agrada molt», explicava el Sergi satisfet amb la seva cistella de rovellons.

Els bolets van ser ahir el reclam per a poblatans i visitants, que tampoc van passar per alt l’exposició micològica que es va poder veure a la plaça del Molí. Aquesta exposició es tracta d’una mostra àmplia de varietats de bolets classificats per espècie i grau d’acceptació comestible.