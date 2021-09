Més d’un centenar de persones es van aplegar ahir a l’espai La Sala, de Puig-reig, per gaudir del recital poetico musical organitzat per Òmnium Cultural del Berguedà, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Puig-reig. Poetes i músics de la comarca van participar en un acte que va servir per commemorar el 60è aniversari de l’entitat a escala nacional, i que va tenir la presència del seu vicepresident, Marcel Mauri.

Mauri va fer un repàs de la història d’Òmnium, que va néixer per lluitar per la llengua i la cultura catalanes. Actualment aquesta entitat té 190.000 socis.

La presidenta d’Òmnium Cultural del Berguedà, Montserrat Soler, feia una valoració molt positiva de l’acte d’ahir: «Ha estat molt lluït, i tothom ha gaudit molt de la paraula i de la música».