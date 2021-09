Avià celebrarà del 27 de setembre al 3 d’octubre la 32a Setmana d’Homenatge a la Gent Gran, després que l’any passat s’hagués de suspendre per culpa de la covid-19. Durant set dies la població s’omplirà de múltiples activitats de temàtiques diverses, com conferències, caminades, música, concursos esportius, cinema, teatre i màgia.

La Setmana d’Homenatge a la Gent Gran, com és tradició, retrà honors a aquells avianesos que enguany hagin complert 80 anys. Per culpa de la suspensió de la setmana del 2020, aquest any també s’homenatgen les persones que els van complir l’any anterior. En total, se celebraran 22 vuitantens aniversaris. L’acte central d’homenatge tindrà lloc el proper diumenge 3 d’octubre a l’Ateneu.