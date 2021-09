Aquest dilluns han començat les obres en un tram de la Ronda Moreta -des de la Plaça de la Creu fins al carrer Maixerí- després que s'hagin endarrerit uns dies per problemes logístics de l'empresa que les executa. No i ha hagut incidències de trànsit destacables més enllà dels talls a la circulació de la Ronda Moreta i de carrers adjacents.

En canvi, segons ha pogut constatar Regió7, sí que hi ha força incertesa entre els comerciants de la zona en relació a l'afectació que tindran les actuacions sobre els seus negocis. Especialment, hi ha temor pel que fa a la data de finalització.

En principi, està previst que acabin pels voltants del pont de la Puríssima, però els botiguers temen que s'allarguin més de l'esperat i que en plenes festes de Nadal encara estiguin en curs. En aquest sentit, consideren que aquesta hipòtesi els seria molt perjudicial, sobretot després d'un any i mig amb moltes dificultats per la pandèmia de la covid-19.

Mentre durin les obres, a part del tall en el tram afectat de la Ronda Moreta, tampoc es podrà circular per les vies que hi connecten com la Ronda Queralt, la Plaça de les Fonts, o l’accés a la Plaça de la Creu pel Passeig de la Pau. Tot i això, el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Berga, Aleix Serra, no descarta que alguns talls puguin ser permeables en funció de com evolucionin les obres.