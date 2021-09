Més banyistes i més sancions per incivisme. Això és el que ha passat a l'entorn natural de la riera de Merlès aquest estiu. S'han posat 765 sancions, mentre que la temporada passada havien estat 350. Des del Consell Comarcal del Berguedà, que s'encarrega de la gestió de l'espai, remarquen que les multes són l'últim recurs "un cop s’ha exhaurit qualsevol tipus de mediació i s'han advertit i informat degudament als denunciats". Atribueixen aquest augment al fet que aquest any sí que estava permès el bany a diferència del 2020 que, en plena pandèmia, es va prohibir. Enguany s'ha reforçat la vigilància per evitar que els conductors aparquessin els seus cotxes fora de les 17 zones especialment condicionades i amb capacitat per a 68 vehicles.

Per municipis, les Lloses és l'indret on s’han posat més sancions, 186, seguit de Borredà amb 160, La Quar amb 148, Lluçà amb 137, Santa Maria de Merlès 77 i , finalment, Sagàs amb 57. D'aquest total, també hi ha inclòs sis sancions per fer foc, una conducta "potencialment perillosa" especialment en èpoques de sequera com és l’estiu. "Ha estat una campanya especialment difícil per la massificació humana i perquè les condicions meteorològiques no han estat favorables” ha indicat el conseller d’Entorn i Medi Natural de l'ens comarcal, Pep Llamas. En aquest sentit, ha posat en valor que no s'hagi declarat cap incendi a la zona gràcies a aquesta tasca de vigilància.

D'altra banda, també ha destacat que "s'ha fet un pas de gegant en la reducció de la presència humana a les zones de màxima protecció natural". I ha agraït tots els cossos que han participat en el dispositiu, Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Bombers, ADF i, molt especialment, la guarderia rural del Consell, Protecció Civil i la informadora cívica de Santa Maria de Merlès. Enguany també ha comptat amb membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cercs (AVPC). Bàsicament, han col·laborat en el control de dos grans accessos per carretera (nord i sud) per informar als visitants de l’estat d’ocupació dels aparcaments. Amb una capacitat màxima de 68 places d’aparcament, s’han registrat puntes d’accés de mes de 600 vehicles.

El cost del dispositiu ha estat de 65.000 euros. La riera de Merlès és un àmbit que gaudeix de diferents figures de protecció. Com a espai natural "l’activitat lúdica que s’hi fa i la presència de visitants han d’estar, en tot moment, regulada" segons ha explicat el conseller, Pep Llamas.