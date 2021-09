La Catalunya Central tindrà una metgessa i gestora sanitària, Anna Forcada, i una física investigadora del grup de biologia computacional, Clara Prats, com a integrants del Comitè Científic Assessor de la covid-19 que ha creat i anunciat aquest dimarts el Departament de Salut de la Generalitat.

Es tracta d'un òrgan assessor que actuarà amb independència de criteri amb funcions d'assessorament tècnic per a l'abordatge d'estratègies de control de la pandèmia. Emetrà recomanacions i propostes sobre l'abordatge de les problemàtiques que planteja aquesta pandèmia. Estarà format per un mínim de 20 i un màxim de 35 membres d'entre professionals de prestigi en els camps de la sanitat, la medicina, les ciències de la salut, les ciències socials, jurídiques i econòmiques. La cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins en serà la presidenta. Tots els seus integrats són nomenats per un període de tres anys.

Entre la trentena d’especialistes que s’ha anunciat que en formen part hi ha l’osonenca Anna Forcada Arcarons, metgessa de família que actualment compagina la gerència de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central amb la de l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé de Berga.

També la física Clara Prats Soler, amb estrets vincles amb Moià, que forma part del grup de recerca de biologia computacional i sistemes complexos (BIOCOM-SC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Un equip que des de l'inici de la pandèmia treballa per comprendre i preveure l'evolució de la covid.

Es preveu que el Comitè actuï en comissions de treball i en sessions plenàries. Es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada cada trimestre i en sessió extraordinària sempre que ho requereixi el conseller o consellera de salut o el secretari o secretària de salut pública.

La secretària d'aquest òrgan serà l'actual secretària de Salut Pública, Montserrat Martínez. Entre els vocals hi ha Daniel Prieto-Alhambra, Sílvia Sanjose, Julià Blancho, Antoni Plasència, Antoni Trilla, Tomàs Pumarola, Oriol Mitjà, Miquel Pujol, Àlex Arenas, Yoseba Cánovas, Anna Suy, Jaume Sellarès, Salvador Macip, Juan Pablo Horcajada, Joaquin Lopez-Contreras, Robert Güerri, Josep M Jansà, Alba Vijaleiu, Begoña Roman, Guillem López Casasnovas, Antoni Soriano, Albert Bosch, Joaquim Sagalès, Coral Fernandez, Antoni Sisó, Josep Corbella, Francesc Fina, Jordi Casabona, Benito Almirante i Roger Paredes.