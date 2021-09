Les obres de la Ronda Moreta han arrancat aquest dilluns amb incertesa i dubtes entre comerciants de la ciutat -especialment els que estan a prop de la zona afectada-, sobretot perquè cruen que acabaran més tard del pont de l Puríssima, i aizò els repercutiria negativament de cara a afrontar la campanya de Nadal. Mentrestant, veïns de la zona aproven, en general, les obres tot i que també hi posem alguna objecció.

Toni Gómez, propietari de la botiga de productes per a mascotes Anadyr, considera que finalitzaran més tard de la data prevista, i es pregunta si s’assumiran responsabilitats en el govern municipal si això passa pel fet que coincidiran amb les festivitats nadalenques.

Gemma Sobrevias, propietària de la llibreria La Patumaire, diu que aquesta circumstància seria «el pitjor» després dels efectes de la pandèmia de la covid-19. Tot i això, confia amb que aquesta espera sigui per «una millora». Mentrestant, Mònica González, del comerç Golo Golo, afirma que «per mi és la pitjor època de l’any per fer les obres, però després crec que millorarem».

La panificadora Pavebsa té un establiment afectat plenament per les obres. És la Vienesa, situat a la Plaça de la Creu. Aprofitant aquesta circumstància, que probablement comporti una pèrdua de clients, el forn tancarà tres setmanes per fer reformes. De fet, l’objectiu és reobrir-lo la mateixa setmana que acabin les obres, diu el director Quim Novellas, que és optimisme però també prudent sobre la repercussió que tindrà la reurbanització en el negoci.

Un altre element que apunten la majoria de comerciants preguntats per Regió7 és que encara hi ha l’hàbit de moure’s en cotxe per la ciutat. A més, Gomez dubta de que «sigui necessària tanta moguda per arreglar 50 metres de carrer». El tram reurbanitzat tindrà una plataforma única i un sol sentit pels vehicles que vagin del Passeig de la Indústria al Passeig de la Pau. «Canviarà la circulació de tot Berga», opina el propietari d’Anadyr. «Encara tenim el xip d’anar amb cotxe a tot arreu», subratlla Mònica González.

D’altra banda, els veïns que viuen a prop de la zona consultats per aquest diari es mostren favorables a la transformació d’un tram de la Ronda Moreta, tot i que algun defensa que hi podria haver més alternatives per a la circulació durant les obres. Per exemple, veïns que viuen al carrer Santa Joaquima de Vedruna ara no podran anar al Mercat del passeig de la Indústria per la Ronda Moreta. Altres veïns no veuen bé que el nou tram sigui de plataforma única per a vehicles i vianants perquè consideren que serà «menys segur» per aquests últims.

A diferència del què han apuntat botiguers a aquest diari, el president de BergaComercial, Xavier Orcajo, admet que seran mesos durs però apunta que el «benefici serà molt gran. És una actuació imprescindible». Tot i això, en la mateixa línia que els comerciants, recorda que «no pot fer perillar la campanya nadalenca. Si està fet per Nadal serà molt bo, sinó serà un perjudici», sosté Orcajo.

En relació a l’escepticisme d’alguns comerciants sobre que es tregui espai pels vehicles, el president de la UBIC apunta que «tothom va amb cotxe perquè no hi ha una estructura urbana preparada perquè la gent vagi a peu». Tot i això, considera que la població s’acabarà adaptant a aquest canvi. En aquest sentit, recorda que el carrer del Roser ja es va transformar en una via d’un sol sentit.