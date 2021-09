L’Ajuntament d’Avià va iniciar dilluns les obres de reurbanització de la plaça de l’Església i la zona dels antics horts de la rectoria. Aquesta intervenció la porta a terme la societat Vialitat i Serveis S.L.U. per 393.153,62 euros (IVA inclòs). Els treballs duraran uns 5 mesos.

El projecte d’urbanització vol potenciar el valor patrimonial de l’església i al mateix temps generar un espai públic de qualitat. Aquest projecte permetrà actuar en una superfície de 3.280,00 metres quadrats. L’actuació s’estructurarà en tres zones: l’esplanada que hi ha davant l’església parroquial, on actualment hi ha un aparcament, la plataforma dels horts on hi ha una antiga bassa i el camí de Santa Maria. S’hi instal·larà una zona verda, 30 noves places d’aparcament i una vorera que facilitarà la circulació dels vianants.