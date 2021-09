Enguany, tampoc hi haurà la Festa dels Bolets que organitza la Penya Boletaire de Berga. L'entitat suspèn la festa per segona vegada consecutiva per evitar que sigui "deslluïda" en l'any del 25è aniversari del nomenament de Festa d’Interès Turístic per la Generalitat de Catalunya. La decisió la va prendre l'assamblea de socis de la Penya celebrada fa pocs dies. Tot i això, també es compromet a organitzar una festa el més lluïda possible l’any 2022.

"El fet de no poder celebrar el tradicional esmorzar, i d’haver de mantenir les distàncies sanitàries fent seure a les persones assistents, dificulta i desllueix els actes tradicionals de la pesada i el concurs de boletaires. Per altra banda, la impossibilitat de poder donar el servei de restauració complica la viabilitat econòmica de la festa", esgrimeix la Penya Boletaire en un comunicat.

"La tradicional falla no s’ha pogut portar a terme, ja que es comença a construir a finals de maig i no es van poder iniciar el treballs també per les mesures anti COVID. Així mateix, les mesures que caldria adoptar actualment per a l’encesa de la falla desllueixen l’espectacle", afegeix l'entitat en relació a aquest acte tradicional.

L'entitat també fa una crida a totes aquelles persones que vulguin col·laborar amb la festa i amb la Penya a fer-se sòcies.