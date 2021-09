Sota una estratègia empresarial vinculada a la sostenibilitat i la circularitat de la seva activitat, la serradora Boix ha implantat una planta fotovoltaica de 250 kW i 780 panells per a l'autoproducció d'energia elèctrica renovable. La nova planta recolzarà energèticament l'ús de biomassa per cobrir la demanda tèrmica, amb una caldera de 1.400kWt instal·lada l'any 2004. A més, la planta solar fotovoltaica generarà una estalvi de CO2 de 110.000 kg cada any.

L'empresa aposta per l'autogeneració elèctrica per abastir els processos productius que demanden més energia. "Boix és un clar exemple d'economia circular que treballa per minimitzat l'impacte del seu cicle productiu sense generar residus que ja des de l'any 2004 opera amb la mateixa biomassa que produeix a la seva planta", remarquen des de la Serradora Boix, una de les poques empreses seleccionades per la Generalitat per optar als fons europeus.

"L'autogeneració és un pas més dins el nostre compromís amb la sostenibilitat i la modernització de la indústria de la fusta. Apostem per la gestió sostenible del medi natural com a peça clau per un desenvolupament territorial sostenible", destaca Carles Martí, director general del grup.

Boix, 50 anys de Bioeconomia Forestal

Fundada l'any 1970 a Puig-reig (Berguedà), Boix és el principal referent en bioeconomia forestal de Catalunya. Amb la voluntat de fer sostenible l'activitat de la gestió forestal i de revaloritzar els productes que se'n deriven, Boix lidera el mercat català amb una facturació anual de 25M€ (2020).

Actualment el grup familiar gestiona 2 plantes de producció al Berguedà -2 serradores, una planta d'embalatge - i dona feina a 120 persones de la comarca que, amb la seva activitat, transformen 180.000 tones de fusta anuals en fusta serrada, embalatges, biomassa o elements per a la seguretat viaria.

Al llarg de 50 anys, Boix ha diversificat i ampliat la seva activitat per crear valor al capital natural forestal mentre treballa en la preservació dels boscos. En aquest sentit, ha implantat nova tecnologia i ha incorporat la digitalització dels seus processos per millorar l'eficiència i la seguretat d'un dels sectors econòmics més antics i arrelats en el nostre país.