Més d’una desena d’explotacions agroalimentàries de diferents comarques de la Catalunya Central participaran aquest cap de setmana en la festa Benvinguts a Pagès, organitzada per la Generalitat i que enguany arriba a la sisena edició -tot i que la de l’any passat no va ser presencial per la covid-19.

Els propietaris ensenyaran els camps, ramats i obradors a tots aquells visitants encuriosits que podran, a més, omplir el rebost comprant directament a pagesos i productors. A les comarques centrals es podran visitar un total d’11 explotacions, de les quals cinc són al Bages, dues al Berguedà i Anoia, i una al Moianès i l’Alt Urgell.

L’oferta també es complementa amb la participació de restaurants, que treballen amb productes de proximitat, allotjaments rurals i activitats complementàries. A més, Benvinguts a Pagès té continuïtat durant to l’any amb una proposta turística que permet visitar els productors qualsevol altre dia sota reserva i comprar directament els seus productes.

«El Benvinguts a Pagès és una bona iniciativa per apropar al consumidor l’origen dels productes i aliments i explicar de primera mà com és la vida a pagès», assenyala Maria Costa, propietària de l’explotació L’Escairador, situada al costat de la carretera vella entre Cal Rosal i Berga.

Costa explica que els visitants «venen amb moltes ganes d’estar en contacte amb un entorn natural, i són molts receptius a tot el que els hi expliquis. És un públic que fa moltes preguntes i realment té interès cap allò que ve a veure», afirma.

A més, la propietària de l’explotació destaca la importància de conscienciar la població sobre la dificultat de la producció d’aliments, així com de fomentar els valors de respecte cap a l’entorn i el medi ambient.

Les visites, que són gratuïtes, a les explotacions s’han de reservar prèviament a través de la pàgina web de Benvinguts a Pagès. La disponibilitat, a dia d’avui, és limitada.