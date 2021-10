Polèmica a Vilada per unes escultures que van aparèixer a la zona dels Pins del Metge a mitjans de la setmana passada. Després que un artista del municipi les instal·lés, l'Ajuntament les va escapçar primer i finalment les ha enderrocat aquest dilluns. L'autor de les escultures, Josep Roca, defensa que va instal·lar aquestes peces a mode de sàtira i emparat per la llibertat d'expressió. Però l'Ajuntament manifesta que és una acció il·legal perquè es va fer sense consentiment del mateix consistori ni del propietari els terrenys -de gestió pública però de titularitat privada.

En declaracions a Regió7, les dues parts han exposat versions completament oposades. L'escultor, Josep Roca, considera que la propietat dels terrenys no s'ha mostrat contrària a posar les escultures, i diu que la decisió d'escapçar-les i ensorrar-les ha estat exclusivament del consistori, al qual li recrimina que no respecti la llibertat.

En canvi, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vilada, Quim Pons, assegura que el propietari també ha vist amb mals ulls la instal·lació de les peces i retreu a l'artista que ho hagi fet d'amagat i sense advertir al consistori i el propietari. "Ningú ens ha dit res ni ens ha informat, i no hi cap permís", recalca Pons.

D'altra banda, l'escultor manifesta que diverses persones del municipi que els últims dies passejaven per la zona han aplaudit la iniciativa. A més, afirma que la instal·lació es va fer d'amagat perquè fes "riure" als veïns i veïnes. Pel que fa a la demolició de les peces, Roca defensa que es tracta d'un "acarnissament contra mi", i diu que si el consistori li hagués demanat, hauria retirat les peces sense cap inconvenient. Finalment, també recorda que anteriorment havia cedit altres escultures a l'Ajuntament sense obtenir cap compensació econòmica a canvi.

Mentrestant, l'edil explica que inicialment es va valorar la possibilitat de mantenir les peces uns quants dies, però que en desconèixer -al 100%- la seva autoria i a causa de la impossibilitat de treure-les -estaven enganxades al terra amb ciment- s'ha optat per la dràstica decisió esmentada en línies anteriors. Per altra banda, assegura que el govern del municipi no té cap problema amb l'element que s'havia esculpit, però reitera que és una acció que s'ha de fer amb autorització prèvia i havent-ho consensuat amb les parts implicades -l'Ajuntament i la propietat.