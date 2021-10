La tercera setmana del curs escolar s’ha tancat amb un augment del nombre de grups i persones confinades en el conjunt de la Regió Central en relació amb la setmana anterior, però que té un focus molt concret: el brot que s’ha registrat a l’escola La Xarxa de Berga, del que Regió7 ja va informa dissabte. Tret d’aquesta excepció, els índexs globals a casa nostra posen de manifest que la incidència de la pandèmia a les aules segueix, per ara, molt controlada, amb paràmetres que es poden considerar molt baixos, malgrat alguna puntual excepció.

El que mostraven les xifres del portal de la Generalitat (Traçacovid) és que en acabar aquesta tercera setmana hi havia al conjunt d’aquesta Regió Central 40 grups confinats (tres més que la setmana anterior) i 1008 persones (94 més). Cal ressanyar, però, que de les sis comarques que componen aquesta àrea administrativa d’Ensenyament, quatre s’han mantingut igual, el Bages fins i tot ha baixat de dos grups menys en quarantena, i que l’única comarca que ha registrat un augment ha estat el Berguedà, amb cinc grups més. I, alhora, cal tenir present que dels 10 grups confinats amb què aquesta demarcació va tancar el balanç setmanal, 9 eren del brot del centre La Xarxa. Segons les dades que ofereix el portal Traçacovid, aquesta escola ha tingut en els últims 10 dies 64 positius.

Per contra, una referència que dona context a la valoració que la incidència global de la covid a les aules de la Regió Central és baixa és la comparativa amb el curs passat. Tant en el primer com en el tercer trimestre, a la tercera setmana les xifres d’aules que hi havia en quarantena van anar clarament a l’alça. Però parlem que en aquell moment hi havia 108 i 145 grups confinats, respectivament. Només en el segon trimestre del curs 2020-2021, aquesta tercera setmana es va traduir en un descens respecte l’anterior, però llavors hi havia 157 grups confinats a tota la Regió Central, és a dir, gairebé quatre vegades superior al que hi ha hagut ara. A banda del Berguedà, per comarques la xifra d’aules en quarantena s’ha mantingut idèntica a totes, amb l’excepció del Bages, que és on s’ha registrat una baixada, ja que ha passat de 8 a 6, el que afecta 50 persones menys que en la setmana precedent.

A més, com ja ha esdevingut habitual, si tenim presents també les dades del curs passat, aquestes xifres de l’àrea central venen molt marcades per les dades d’Osona. I és que en aquesta demarcació, en el balanç final de la setmana hi havia pràcticament la meitat tant dels grups (19 del 40) com de les persones (433 de 1008) confinades de tota la regió.

D’aquestes xifres cal remarcar-ne també que el Moianès i el Solsonès (i també l’Alt Urgell si hi afegim una demarcació de l’àrea de Regió7 que no forma part de la Regió Central) no han tingut ni un sol grup confinat en el que portem de curs.

Pel que fa a les dades al conjunt de Catalunya, aquesta tercera setmana s’ha tancat amb 295 grups confinats d’uns 72.000 (el 0,41%), el que suposava un total de 8.488 persones confinades. D’aquest total, 8.149 eren alumnes, 331 docents i 8 treballadors de personal extern. En els últims deu dies, a les aules catalanes s’han registrat 1.064 positius nous, el que fa un acumulat de 5.433. Hi ha un total de 188 centres a tot el país que tenen algun grup en quarantena, però cap escola completament confinada.