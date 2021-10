La consellera d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya, Victòria Alsina, estarà present en l’acte de commemoració del Dia d’Europa que se celebrarà aquest divendres, 9 d’octubre, al Pavelló de Suècia de Berga i que estarà dedicat a Itàlia.

A més, enguany hi haurà representants de la ciutat de l’Alguer -com el primer tinent d’alcalde-, on fa pocs dies va ser detingut l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. El president del Casal d’Europa, Jaume Farguell, destaca que per aquesta circumstància l’acte «tindrà una significació especial». També es farà un recital poètic alguerès per part del periodista d’aquesta ciutat sarda, Pere Alvau.

Una altra presència destacada en la jornada serà la de representants del municipi italià de Bolsena, on es considera que va néixer la festa del Corpus Christi el segle XIII. En aquest sentit, també hi haurà un concert de la Patum a càrrec de la Cobla Pirineu i es projectaran vídeos sobre la festa berguedana.