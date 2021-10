L’Ajuntament de Berga es compromet a que una part de la Ronda Moreta mantingui les llambordes que hi ha sota la capa d’asfalt. Les peces s’han redescobert en la intervenció que s’està duent a terme en un tram d’aquesta via que vol tenir una plataforma única. El regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, ha explicat que una altra alternativa que contempla el consistori és situar-les en un altre punt de la ciutat. Tal com ja va explicar Regió7 divendres passat, aquestes llambordes datarien de finals del segle XIX i Aleix Serra ha explicat que es tracta d’un tipus de llamborda treballat a partir de pedra del mateix municipi, d’aquí la seva tonalitat rosada.

Serra assenyala que a hores d’ara encara s’està estudiant la viabilitat de la primera mesura buscant que tingui la mínima repercussió en el projecte de reurbanització de la ronda. «No volem que es destrueixi aquest patrimoni, però les obres tampoc es poden encarir i no pot afectar massa el termini d’execució», recalca el regidor.

Sobre l’estat de les llambordes, l’edil admet que ha estat una sorpresa trobar-les «en molt bon estat de conservació», i afegeix que les pedres tenien «força continuïtat». Ara bé, puntualitza que no està sobre la taula l’opció de deixar-les tal com s’han trobat perquè serien incòmodes per circular-hi i no estan al mateix nivell que ha de quedar el carrer. «Faria gràcia el primer dia, però no seria pràctic», apunta Serra. Descartada aquesta possibilitat, l’Ajuntament preveu retirar les llambordes primer per tornar-les a posar més tard. Això sí, si finalment es posen a la mateixa Ronda Moreta, només es veuran en un tram com a record testimonial de la construcció anterior.

La segona alternativa que l’Ajuntament té entre mans en el cas que la primera falli és que les llambordes es col·loquin en un altre punt de la ciutat. No obstant, el regidor no amaga que la seva preferència és poder dur a terme la primera opció.