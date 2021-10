El pressupost participatiu 2022 de Berga inclourà una partida destinada al jovent d’uns 5.000 euros. Està adreçada a joves d’entre 12 i 15 anys i es vehicularà a través dels centres educatius de la ciutat. Cada grup classe podrà participar en el projecte aportant dues propostes, com a màxim. Les que hagin superat l’avaluació tècnica formaran part del procés de votació electrònica.

El regidor de Participació Popular, Andreu Comas, explica que «cada any intentem animar més la ciutadania a participar en iniciatives de participació ciutadana com els pressupostos participatius». Comas detalla que «en reunions fetes amb els grups municipals del consistori, vam consensuar que una bona manera de fer-ho seria amb la creació d’un pressupost participatiu juvenil que s’organitzi amb l’ajuda dels instituts. Així, una part del pressupost es reserva per a iniciatives que interessin al jovent, i a l’hora serveix per formar les properes generacions en participació ciutadana».

D’altra banda, pel que fa al pressupost participatiu general, hi haurà una partida de 30.000 euros per a propostes de projectes d’inversió en equipaments o espais públics (20.000 euros ) i propostes relacionades amb la programació cultural de la ciutat (10.000 euros).