La Diputació de Barcelona donarà 700.000 euros al Consell Comarcal del Berguedà, que serviran per efectuar millores en el sistema de recollida de residus i per costejar la inversió -d’uns 2 milions d’euros- que en el seu moment va realitzar l’ens per implantar el porta a porta als dotze municipis més poblats. Ho ha anunciat aquest dimecres el diputat d’Acció Climàtica, Xesco Gomar, en una reunió amb el president del Consell, Josep Lara, el conseller de Medi Ambient, Vicenç Linares, i el vicepresident tercer, Abel García.

Pel que fa a les millores que a hores d’ara hi ha sobre la taula, el conseller Vicenç Linares ha assegurat que en els últims dies s’ha començat a «dimensionar» el material necessari per implantar el sistema de contenidors intel·ligents -amb control d’accés i identificació a l’usuari- als 19 pobles de la comarca que no tenen porta a porta.

L’ens es marca com a fita que la recollida selectiva a tot el Berguedà assoleixi xifres pròximes al 80% -les que hi ha ara als pobles amb porta a porta-. Això sí, Linares ha advertit que el sistema de contenidors intel·ligents «no donarà la «fiabilitat» del porta a porta. A més, el conseller ha afirmat que es busca un sistema «assumible i amb un bon preu».

El Consell detalla que, en paral·lel als contenidors, caldrà un programa informàtic que monitoritzi qui fa un ús adequat tant del nou sistema com del porta a porta. La finalitat, ha explicat Linares, és poder aplicar el mecanisme del pagament per generació, que fa pagar més en la taxa de residus a aquelles persones que menys reciclen.

En el darrer Consell d’Alcaldes celebrat el passat mes de setembre, diversos batlles de petites poblacions es van queixar per l’increment d’abocaments de residus als seus termes municipals. Van destacar que reben les conseqüències de la implantació del porta a porta als municipis més poblats, ja que les persones que no utilitzen el sistema busquen els punts menys concorreguts per abandonar els residus.

En el mateix òrgan es va anunciar la creació d’una comissió que faci seguiment del sistema de recollida, però l’oposició del Consell va obligar el govern a aclarir alguns aspectes de la proposta i ajornar la votació fins el proper ple.

Elogis al sistema

Per la seva banda, el diputat d’Acció Climàtica, Xesco Gomar, ha assenyalat que el porta a porta «és un servei valent que mira cap al futur, va en la línia del que ens exigeix la Unió Europea». A més, ha declarat que el Consell berguedà «ens ha d’ajudar a explicar a tot Catalunya que aquest sistema es pot fer bé».