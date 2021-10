L’Ajuntament de Puig-reig ha impulsat una campanya per promoure el comerç local entre les persones que visiten el municipi. El projecte pretén donar a conèixer el comerç local i els productes d’elaboració pròpia del territori entre aquells visitants que s’allotgen en hotels, hostals, càmpings i cases de turisme rural de Puig-reig.

El consistori assegura que ha detectat que un dels perfils majoritaris de visitants al municipi són persones que s’allotgen en establiments turístics però que interaccionen poc amb la vida al poble. «No compren als comerços locals, no visiten els recursos del municipi i poques vegades fan àpats als establiments de restauració de Puig-reig», recalca l’Ajuntament.

Per incentivar la sortida de l’allotjament d’aquests visitants i fomentar la interacció amb els agents del municipi, el consistori ha realitzat una campanya de comunicació, amb la col·laboració de la consultora Catexperience, per explicar als visitants quins son els productes més típics de la zona, com comprar-los i també fer promoció de la extensa xarxa comercial del municipi.

Cada client que s’allotgi a un hotel de Puig-reig, rebrà quan arriba un díptic amb el llistat de comerços adherits, una carta de presentació dels productes típics del territori i benvinguda al municipi i un val regal per valor de 5 euros que pot bescanviar en qualsevol dels comerços adherits.