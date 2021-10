El Berguedà va rebre dimarts el reconeixement d’un dels 100 destins més sostenibles del món per quart any consecutiu. És un distintiu atorgat en els Global Green Destination Day, l’esdeveniment insígnia anual de la fundació Green Destinations.

Cada any, el concurs Top 100 Destination Sustainability Stories recopila històries de bones pràctiques de destinacions de tot el món per a compartir-les com a exemples inspiradors amb altres, des de professionals del turisme fins viatgers. Enguany, l’Agència de Desenvolupament va presentar la candidatura de la comarca amb una història dins la categoria Culture & Communities. És el projecte de Voluntaris Sèniors del Berguedà, que té per objectiu crear una xarxa de voluntariat de persones de més de 65 anys residents al Berguedà per a incidir en els 3 museus més importants de la comarca: el Museu de la Colònia Vidal, el de les Mines de Cercs i el del Ciment Asland, que comparteixen la temàtica de preservar la memòria col·lectiva.