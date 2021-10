Gironella acollirà un mercat nadalenc nou a les comarques centrals, que es prolonga durant un mes. El consistori tirarà endavant la inciativa després d'inspirar-se en mercats que se celebren en pobles de centreeuropa, segons han explicat l'alcalde del municipi, David Font, i el regidor de Promoció Econòmica, Santi Felius.

"Volem fer de Gironella un dels epicentres del Nadal a casa nostra", ha remarcat Font. El segon objectiu del municipi, més a llarg plaç, és generar una "compra induïda" al comerç local, és a dir, que els visitants del mercat de Nadal també coneixin i comprin en els establiments de la vila.

S'instal·larà a la Plaça de l'Estació, i comptarà amb més d'una vintena de parades de fusta que oferiran elements d'artesania i productes fets a mà -entre els quals hi haurà comerços del municipi-. En total, però, s'espera que hi passin uns 80 paradistes diferents entre tots els dies, ja que l'objectiu del consistori és que no hi hagi cap paradista fixa durant tot el mercat.

A més, hi haurà dues parades de restauració gestionades pels mateixos establiments de la població. En aquest sentit, el regidor Santi Felius ha aclarit que l'objectiu és que siguin explotades de manera conjunta pels set bars o restaurants que s'han sumat a la proposta. El mercat també tindrà un escenari on actuaran diferents grups musicals.

D'altra banda, Felius ha afegit que les parades estaran totalment ambientades en el Nadal, i que l'estètica de l'espai es basarà també en els mercats nadalencs de centreeuropa, amb les casetes de fusta i "molta llum", ha remarcat l'edil.

Aquesta iniciativa se celebrarà en paral·lel a les resta d'activitats nadalenques que ja es desenvolupen habitualment a la vila. En el cas de la Fira de la Puríssima, les parades d'alimentació es concentraran -com ja és habitual- a la Plaça de la Vila, però les d'artesania només seràn al mercat.

El cost de la fira serà de gairebé uns 50.000 euros, els quals seran sufragats gairebé en la seva totalitat pel consistori gironellenc. Això sí, una petita part prové de les tarifes que pagaran els paradistes, que seran d'entre 50 i 170 euros en funció dels dies que estiguin instal·lats.

Quins dies estarà obert el mercat?

El mercat s'inaugurarà el 4 de desembre -coincidint amb l'encesa dels llums de Nadal- i tancarà el 5 de gener. Estarà obert uns 22 dies -només tardes en el cas dels laborables i tot el dia en els festius-. Els dijous i divendres estarà obert de 2/4 de 5 de la tarda fins a 2/4 de 9 del vespre, i els dissabtes, diumenges i festius obrirà ininterrompudament de 9 del matí a 9 del vespre. Només tancarà per Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any i els dies 13, 14, 15, 20 i 21 de desembre. Això sí, en el cas del 24 i 31 de desembre i el 5 de gener hi haurà un horari especial.